Wechselt Sabitzer innerhalb der Bundesliga?

Marcel Sabitzer hat es einem deutschen Top-Klub angetan.

In den letzten Wochen ranken sich um ÖFB-Teamstar Marcel Sabitzer diverseste Transfergerüchte. Nun berichtet die "Sportbild" von einem neuen Interessenten. Offenbar hat ein Konkurrent aus der deutschen Bundesliga ein Auge auf den Leipzig-Kapitän geworfen. Demnach soll sich Borussia Dortmund ernsthaft mit Sabitzer beschäftigen.

Aus dem Bericht geht hervor, dass Stammklub RB Leipzig für den 27-Jährigen weitaus weniger verlangt als bisher gedacht. Die Ablöseforderung der im Vertrag verankerten 50 Millionen Euro soll deutlich runtergeschraubt worden sein. Angeblich würden die "Bullen" ihren Mittelfeldstar schon ab 20 Mio. Euro ziehen lassen.

Dortmund soll Sabitzer schon länger auf dem Zettel haben. Die BVB-Verantwortlichen Michael Zorc und Sebastian Kehl hätten Sabitzer schon vor der Verpflichtung von Neo-Trainer Marco Rose beobachtet. Der schussgewaltige Rechtsfuß würde bestens in die Spielphilosophie des Ex-Salzburg-Coaches passen.

Internationales Interesse

Zuletzt lag der Fokus von Sabitzer bei der EM. Auf Fragen bezüglich seiner sportlichen Zukunft wollte sich der Teamspieler nicht äußern. Sein Vertrag ist noch bis 2022 datiert. Eine Trennung scheint realistisch, da Leipzig nur noch in diesem Sommer die Möglichkeit hat, eine angemessene Summe für ihren Leader zu bekommen. Der EURO-Held machte bislang keine Anstalten sein Arbeitspapier zu erweitern.



Der BVB muss sich allerdings gegen internationale Konkurrenz behaupten, will man Sabitzers Dienste für sich gewinnen. Auch der AC Milan, AS Rom, Atletico Madrid und Tottenham sind im Rennen um den ÖFB-Star.