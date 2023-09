Wiesn-Kracher für die Bayern gegen Leverkusen

Leverkusens Xabi Alonso will AS Roma-Coach Mourinho beim Wiedersehen die Show stehlen Im Semifinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League kommt es am Donnerstag zu einem Wiedersehen alter Bekannter. AS Roma empfängt mit Coach Jose Mourinho das von Xabi Alonso gecoachte Bayer Leverkusen.