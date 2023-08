Kane will es gegen Augsburg krachen lassen

Das erste Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison steht bei den Bayern vor der Tür!

Am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-Liveticker) empfängt der FC Bayern Augsburg zum bayerischen Duell. Die Ausgangslage ist klar: Alles andere als ein Sieg des deutschen Rekordmeisters wäre ein Sensation. Bayern-Trainer Thomas Tuchel: „Augsburg hat den Stil etwas verändert, legt mehr Wert auf Passspiel und Ballbesitz. Sie haben ihre Grundordnung verändert, sie spielen Forechecking, wir erwarten teilweise eine Manndeckung.“ In diese wollen die FCA-Kicker vor allem Rekordeinkauf Harry Kane (30) nehmen.

„Wir richten das Spiel nicht nach Kane aus“, schwört Augsburg-Trainer Enrico Maaßen und musste gleichzeitig anerkennen: „Er hat natürlich ein Weltklasseformat, das die Bayern so in dieser Form zuvor nicht hatten“. Das belegt auch schon der erste Auftritt Kanes beim Eröffnungsspiel gegen Bremen: 1 Tor, 1 Vorlage.

Augsburg will Bayern auf den Sack gehen

Angst haben die Augsburger vor dem deutschen Fußball-Rekordmeister schon lange nicht mehr. Im Gegenteil: Der kleine FCA hat sich zum Münchner Angstgegner entwickelt - zwei der letzten vier Bundesliga-Duelle konnten die Fuggerstädter gewinnen. „Wir wollen ihnen auf den Sack gehen. Wir wollen nervig sein. Dann ist da was zu holen“, kündigte Maaßen angriffslustig an. Die letzten Duelle: 1:0, 3:5 aus Sicht der Gäste die vor allem auf Ex-Salzburger Megrim Berisha setzen. Er traf gegen die Bayern in der abgelaufenen Saison drei Mal. Trotz einer Fußverletzung wird Berisha in die Startelf stehen.

Und wie stellt Bayern-Coach Thomas Tuchel auf? „Gegen Werder haben wir uns für Leon Goretzka wegen der Körpergröße entschieden. Es tut uns gut, wenn wir uns einspielen. Jamal Musiala wird ausfallen. Falls wir eine taktische Anpassung machen wollen, halten wir uns Wechsel offen“, so Tuchel. Im Angriff ist Harry Kane gesetzt, bestätigt sein Trainer: „Wenn er fit ist, spielt er immer von Anfang an.“