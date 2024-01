Wirbel vor Beckenbauer-Gedenkfeier: Rummenigge geht auf Ex-DFB-Präsident los

Klare Worte! In Bezug auf die Sommermärchen-Affäre nach der WM 2006 in Deutschland äußerte sich Karl-Heinz Rummenigge (68) kritisch. Besonderes Augenmerk legte der ehemalige Bayern-Boss dabei auf den Umgang des DFB mit Franz Beckenbauer († 78).

In einer bemerkenswerten Stellungnahme äußerte sich Karl-Heinz Rummenigge vehement zu den Vorwürfen, die im Zusammenhang mit der vermeintlichen Sommermärchen-Affäre nach der WM 2006 gegen Franz Beckenbauer († 78) erhoben wurden. In der Affäre um bis heute ungeklärte Zahlungen nach der WM-Vergabe im Jahr 2000 war Beckenbauer als damaliger Chef des WM-Organisationskomitees eine zentrale Rolle zugewiesen worden.

"Ohne Franz Beckenbauer wäre der deutsche Fußball in dieser Art und Weise gar nicht möglich gewesen. Der DFB müsste ihm ein Denkmal setzen. Wir waren alle bei Bayern München entsetzt, als diese unbewiesenen Halb- und Unwahrheiten medial kund getan wurden und vom DFB noch mehr Öl in Feuer gegossen wurde", sagte Rummenigge ganz empört.

Rummenigge stinksauer auf Theo Zwanziger

Mit scharfen Worten schoss der 68-jährige Karl-Heinz Rummenigge dann noch hinterher: "Insbesondere von einer Person, deren Namen ich nie mehr in den Mund nehmen werde." Es wird vermutet das Rummenigge in seinen Aussagen wahrscheinlich auf Theo Zwanziger (78) anspielt. Der ehemalige DFB-Präsident soll im Jahr 2015 die Enthüllungen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ mit Informationen angefacht haben, was jedoch von Zwanziger selbst bestritten wird. In dieser Zeit forderte forderte er unter anderem vom DFB, die finanziellen Ansprüche gegen Franz Beckenbauer zu überprüfen.

Bedauerlicherweise konnte Rummenigge einen letzten Besuch bei Kaiser Franz vor dessen Tod nicht realisieren. Er erklärte: „Uli Hoeneß, Paul Breitner und ich haben ihn regelmäßig in Salzburg besucht. Wir hatten eigentlich vor, das noch einmal zu tun, aber dann erhielten wir die Mitteilung, dass er gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Außerdem äußerte er den Wunsch, nicht mehr besucht zu werden.“

»Danke Franz«: Gedenkfeier für Beckenbauer

Ganz Deutschland nimmt Abschied vom Kaiser! Dazu findet am Freitag (ab 15 Uhr/live auf ARD) in der Allianz-Arena noch eine Gedenkfeier zu Ehren der Bayern-Ikone statt. "Unser Ziel ist es gemeinsam mit den Fans, dass das Stadion ausverkauft ist. Der Franz ist die größte Persönlichkeit des deutschen Fußballs gewesen. Dementsprechend wollen wir eine denkwürdige Trauerfeier ausrichten", betonte Rummenigge.