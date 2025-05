1. FC Köln steigt nach 4:0-Sieg gegen Kaiserslautern wieder auf

Der 1. FC Köln hat mit einem 4:0-Sieg gegen Kaiserslautern den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Überraschend erreichte der SV Elversberg mit Torhüter Nicolas Kristof die Relegation.

Mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Kaiserslautern sicherte sich der 1. FC Köln am letzten Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga. Florian Kainz traf zum 3:0 (76.), während Konkurrent HSV in Fürth mit 2:3 verlor. Damit verdrängten die Kölner den HSV noch von der Tabellenspitze.

Kölns erfolgreiche Wende

Nach der Entlassung von Gerhard Struber Anfang Mai führte Trainer-Legende Friedhelm Funkel den Traditionsclub zurück ins Oberhaus. Kainz beendete die Saison mit fünf Toren, während Dejan Ljubicic (Ex-Rapid) den Verein verlässt.

Elversberg schreibt Geschichte

Der SV Elversberg mit Torhüter Nicolas Kristof (Sohn eines Österreichers) sicherte sich durch einen 2:1-Sieg in Schalke überraschend den Relegationsplatz. Der Aufsteiger aus dem Saarland trifft nun auf Bundesligist Heidenheim.