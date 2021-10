Friedl traf bei Werder-Heimsieg

Erfolgserlebnis für einen ÖFB-Legionär! Marco Friedl darf sich beim überzeugenden 3:0-Sieg Bremens gegen Heidenheim in die Torschützenliste eintragen.

Marco Friedl hat seinen Club Werder Bremen am Freitag in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße gebracht. Der Tiroler erzielte im Heimspiel gegen Heidenheim in der 50. Minute das zwischenzeitliche 1:0, am Ende gewannen die Hausherren 3:0 und liegen nun zumindest vorerst an der siebenten Stelle. Friedl spielte bei den Bremern vor deren Saison-Rekordkulisse von 30.000 Fans durch, Romano Schmid wurde in der 90. Minute ausgetauscht.