Die österreichischen Legionäre Nikola Dovedan und Benedikt Pichler haben am Freitag in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga jeweils ein Tor erzielt.

Dovedan brachte Nürnberg gegen Bremen mit seinem zweiten Saisontor per Kopf (19.) in Führung, Werder gewann aber noch mit 2:1. Pichler erzielte beim 2:1-Heimsieg von Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden per Foulelfmeter das zwischenzeitliche 1:1 (65.) der Gastgeber, der Stürmer hält nach 13 Runden bei drei Toren.