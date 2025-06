Deutschlands besiegt Frankreich klar mit einem klaren 3:0

Englands U21-Fußball-Nationalteam hat die Chance, den EM-Titel erfolgreich zu verteidigen.

Die jungen "Three Lions" setzten sich am Mittwoch im Halbfinale in Bratislava dank eines Doppelpacks von Liverpool-Offensivspieler Harvey Elliott (62., 86.) gegen die Niederlande 2:1 durch. Noah Ohio (72.) hatte ausgeglichen. Finalgegner am Samstag (21.00 Uhr) in Bratislava ist Deutschland. Die DFB-Auswahl bezwang Frankreich im Duell der torgefährlichsten EM-Teams in Kosice 3:0.

Nelson Weiper (8.) leitete den Sieg früh ein, Nick Woltemade (14.) erhöhte kurze Zeit später. Für den 23-jährigen Stuttgart-Stürmer war es bereits der sechste Treffer im laufenden Turnier. Seit der Einführung der Gruppenphase bei der U21-EM im Jahr 2000 haben nur der Schwede Marcus Berg (2009) und der Deutsche Luca Waldschmidt (2019) mit jeweils sieben Toren öfter getroffen. Für den Schlusspunkt sorgte Brajan Gruda (93.).