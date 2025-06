Misolic fehlt nur noch ein Sieg für Wimbledon-Traum

Der Höhenflug von Filip Misolic hält auch auf Rasen an. Jetzt steht unser bester Tennis-Profi vor dem erstmaligen Einzug beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon.

Nach dem hart erkämpften Dreisatz-Sieg über den Niederländer Den Outen (nach drei abgewehrten Matchbällen) machte Filip Misolic am Mittwoch in der 2. Quali-Runde für Wimbledon mit dem Belgier Gauthier Onclin (ATP-Nr. 204) kurzen Prozess. Der 23-jährige Steirer steht nach einem 6:4, 6:2-Sieg in 83 Minuten vor der entscheidenden Partie um den Einzug ins Hauptfeld.

Entscheidungsmatch um Wimbledon-Hauptfeld geht über 3 Gewinnsätze

Die geht am Donnerstag gegen den 30-jährigen Benjamin Hassan aus dem Libanon (ATP-Nr. 196) über drei Gewinnsätze. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Hassan in der Halle-Qualifikation Sebastian Ofner geschlagen geben müssen.

Misolic war 2022 und 2023 jeweils in der ersten Qualifikationsrunde für Wimbledon ausgeschieden und könnte sich erstmals für den Rasen-Klassiker qualifizieren. Es wäre nach Roland Garros im Vorjahr und heuer im Mai, als er nach einem Sieg u.a. über Denis Shapovalov (CAN) erst in der dritten Runde an Superstar Novak Djokovic gescheitert war, sein dritter Major-Hauptbewerb.

Die Auslosung für die Hauptrunde (mit Sebastian Ofner, der dank geschütztem Verletzungs-Ranking fix dabei ist) steigt am Freitag in London.