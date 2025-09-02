Die Top-Transfers des Deadline-Days

Pünktlich um Mitternacht hat das Transferfenster in der Nacht auf Dienstag für Europas Top-Ligen wieder geschlossen.

Deadline Day! Seit gestern heißt es für Europas Top-Ligen: Schluss mit Shoppen! Denn das Transferfenster, das seit dem 1. Juli offen stand, schloss in der Nacht auf heute. Die englische Premier League übertraf alle bisherigen Transfer-Rekorde.

Rund 3,2 Milliarden Euro gaben die Star-Klubs der Insel für Neuzugänge aus. Großen Anteil an dieser Hammersumme hatten etwa der FC Arsenal (-293,50 Mio.), der FC Chelsea (-325,85 Mio.) sowie der FC Liverpool (-339,68 Mio.).

Isak für 150 Mio. von Newcastle zu Meister

Bei den Reds kommen allerdings noch weitere 150 Mio. dazu. Denn: Englands Meister, der in diesem Sommer mit dem Transfer von Leverkusens Florian Wirtz (125 Mio.) schon einmal für einen Premier-League-Rekord gesorgt hatte, konnte diesen noch einmal toppen – mit der Verpflichtung von Newcastle-Stürmer Alexander Isak (25) kurz vor der Deadline.

Der direkte Rivale Arsenal war ebenso kurz vor Transferschluss aktiv. Sie verpflichteten Piero Hincapie (23) von Bayer Leverkusen auf Leihbasis bis zum Ende der Saison 2025/26 mit einer anschließenden Kaufpflicht.

Viel Betrieb in Manchester

Manchester City konnte am Deadline Day zwei Verkäufe und eine Verpflichtung vollbringen. Der langjährige Keeper Ederson (32) wechselte zu Fenerbahce und machte somit Platz für den Italiener Gianluigi Donnarumma. Ebenfalls wurde auch der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (34) an Galatasaray verkauft. Dort unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

© Getty

Bei Manchester United gab es vor allem zwei Abgänge. Die beiden Millionen-Flops Rasmus Højlund (22) und Antony (25) verließen den Verein. Der Brasilianer bleibt bei Betis Sevilla und der Däne wechselte in die Serie A zu Neapel.

Bayern sammelten im Sommer Körbe

Mit solchen Summen konnte man in Spaniens LaLiga (-672 Mio.), der italienischen Serie A (-1,1 Mrd.) und auch in der deutschen Bundesliga (-815 Mio.) nicht mithalten.

Als großer Verlierer ging in diesem Sommer der FC Bayern hervor, der einen Korb nach dem anderen kassierte. Wunschspieler wie Wirtz (jetzt Liverpool), Nick Woltemade (zu Newcastle) oder Xavi Simons (zu Tottenham) bevorzugten einen England-Wechsel. Kurz vor der Deadline konnten die Münchner trotzdem noch einen Transfer eintüten. Sie konnten sich noch mit Chelsea einigen und leihen sich Nicolas Jackson (24) aus.

ÖFB-Stars auch gefragt

Auch ÖFB-Stars wechselten am Deadline Day ihre Klubs. Como holte den Teamverteidiger Stefan Posch per Leihe mit Kaufoption von Ligarivalen Bologna FC. Dort wird der ÖFB-Star vom spanischen Star-Trainer Cesc Fàbregas trainiert.

Die Karriere vom ÖFB-Verteidiger Flavius Daniliuc geht beim amtierenden Schweizer Meister FC Basel weiter. Er unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2028.

Die heimische Bundesliga verlässt der Mittelfeld-Star William Bøving. Der 22-Jährige wechselt von Sturm Graz zum deutschen Bundesligisten FSV Mainz 05.

Leverkusen feuerte Startrainer Ten Hag

Eine bittere Enttäuschung erlebte zuletzt auch Bayer Leverkusen. Der deutsche Vizemeister zog gestern die Reißleine und feuerte Neo-Coach Erik ten Hag nach lediglich zwei Spieltagen.