DIESER Kult-Trainer soll Italien jetzt retten

Der vierfache Weltmeister droht das nächste Quali-Debakel.

Die Amtszeit von Luciano Spalletti als Teamchef der italienischen Fußball-Nationalmannschaft ist siegreich zu Ende gegangen. Die "Squadra Azzurra" bezwang Moldau in der WM-Qualifikation am Montag 2:0 (1:0) und schrieb in der Gruppe I nach dem Auftakt-0:3 in Norwegen erstmals an. An der Spitze bauten die Norweger ihre Führung mit dem vierten Sieg im vierten Spiel, einem 1:0 in Estland, aus. Spalletti hatte am Sonntag gesagt, dass er nach dem Moldau-Spiel abgesetzt werde.

Spalletti war seit September 2023 im Amt und bereits nach dem Achtelfinal-Out bei der EM im vergangenen Sommer unter Druck geraten. Die Partie in Norwegen brachte das Fass zum Überlaufen. "Ich habe am Samstag mit dem Verbandspräsidenten (Gabriele Gravina) diskutiert, und er hat mir mitgeteilt, dass ich von meinen Aufgaben entbunden werde", hatte der 66-Jährige auf der Vorschau-Pressekonferenz am Sonntag "verraten".

Kommt jetzt Ranieri?

Als Nachfolger wird vor allem Claudio Ranieri gehandelt. Der 73-Jährige trainierte in der vergangenen Saison die AS Roma erfolgreich, wollte aber eigentlich einen Schlussstrich unter seine lange Karriere ziehen.

© Getty ×

Gut möglich aber, dass sich der Kult-Trainer (er wurde u.a. 2016 mit Leicester englischer Meister) zu einem Comeback überreden lässt. Die nächsten Quali-Spiele stehen im Herbst an.