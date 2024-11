Arteta lässt Arsenal-Frust raus

Für Arsenal ist die Saison bislang eher holprig verlaufen, was sich auch auf die Stimmung von Coach Mikel Arteta auswirkt.

Während in der vergangenen Saison das Rennen um den Premier-League-Titel noch ein hitziger Dreikampf zwischen Manchester City, Liverpool und Arsenal war, befinden sich letztere in der aktuellen Spielzeit nicht in Spitzennähe. Nach elf Runden halten die Gunners zwar auf Rang vier in der englischen Tabelle, mit neun Punkten Rückstand liegt man allerdings deutlich hinter Platz eins Liverpool. Darüber hinaus gab es zuletzt auf internationaler Ebene gab eine 0:1-Pleite gegen Inter Mailand.

Arteta: "Wenn alles wie in Disneyland ist, ist es einfach."

Dass das Stadt-Derby gegen Chelsea am Sonntag "nur" mit einem 1:1 endete, hatte ebenfalls keine positiven Auswirkungen auf die Stimmung beim London-Klub. Dementsprechend frustriert war nach dem Duell deshalb auch Coach Mikel Arteta. "Wenn es ungemütlich wird, musst du halt deine Zähne zeigen - und zeigen, dass du es wirklich willst", kritisierte der Spanier seine Mannschaft.

"Wenn alles wie in Disneyland ist, wenn dir jeder sagt, wie schön du bist, dann ist es einfach. Aber wenn es dunkel und schwierig ist, wenn du in Frage gestellt wirst, dann möchte ich die Leute sehen. Dann schaue ich mich genau um. Wer geht dann voran?", ließ der 42-Jährige seinen Frust raus. Nach der Länderspielpause empfängt Arsenal am 23. November (16 Uhr) Nottingham Forest im Emirates Stadium, hofft hier auf einen Befreiungsschlag.