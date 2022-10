Aston Villa feuert Steven Gerrard

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Steven Gerrard ist nicht mehr Trainer des Premier-League-Clubs Aston Villa. Der 42 Jahre alte ehemalige Liverpool-Kapitän habe den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte Villa mit. Gerrard hatte den Cheftrainer-Posten im November 2021 übernommen. Der Club aus Birmingham hatte am Donnerstag 0:3 beim FC Fulham verloren und ist seit vier Partien sieglos. In der Tabelle liegt Villa als 17. nur knapp über der Abstiegszone.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.