Aston Villa zeigt Interesse an Arda Güler

Arda Güler weckt das Interesse von Aston Villa! Sportdirektor Monchi bestätigte, dass der Premier-League-Klub den türkischen Nationalspieler genau beobachtet.

Der Sportdirektor von Aston Villa, Ramon Rodriguez Verdejo, bekannt als Monchi, hat offiziell bestätigt, dass der Klub Arda Güler beobachtet. In einem Interview mit Marca Radio erklärte er, dass der junge Türke genau in das Profil passe, das Aston Villa suche.

„Arda Güler hat alles, was wir brauchen“

Monchi betonte, dass Güler ein Spieler sei, den jeder Sportdirektor auf dem Radar habe. „Er erfüllt viele Kriterien, die wir bei Aston Villa suchen“, sagte er. Der offensive Mittelfeldspieler habe nicht nur herausragende technische Fähigkeiten, sondern übernehme auch auf dem Platz Verantwortung – unabhängig von seinem Alter.

Starker Charakter und großes Potenzial

Laut Monchi beeindruckt Güler nicht nur durch seine Technik, sondern auch durch seine Mentalität und Spielweise in der türkischen Nationalmannschaft. „Er zeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Er hat das Potenzial, sich in einer Top-Liga durchzusetzen“, so der Spanier.

Monchis Erfolgsbilanz als Sportdirektor

Seit Juli 2023 leitet Monchi die sportlichen Geschicke von Aston Villa. Berühmt wurde er für seine erfolgreiche Zeit beim FC Sevilla (2000–2017), in der er zahlreiche Talente entdeckte und zu Topspielern formte.