Manchester City fehlt nur noch ein Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung im englischen FA Cup.

Das Team von Pep Guardiola gewann das Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion gegen Chelsea durch ein Tor von Bernardo Silva in der 84. Minute mit 1:0. Die am Mittwoch aus der Champions League ausgeschiedene Mannschaft trifft im Endspiel entweder auf den Zweitligisten Coventry oder Stadtrivale Manchester United, die sich am Sonntag gegenüberstehen.