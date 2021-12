Boxing Day: England pfeift auf Corona

Die Premier League hält trotz zahlreicher Coronafälle am Weihnachtsspielplan fest.

Coronapause in der Premier League? Von wegen! Trotz der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante will das englische Fußball-Oberhaus an seinem Spielplan zwischen Weihnachten und Neujahr festhalten. Die 20 Klubs einigten sich bei einem Krisentreffen der Trainer darauf, dass die geplanten Spiele zwischen dem traditionsreichen Boxing Day (26. Dezember) und dem Jahresbeginn 2022 stattfinden. Das teilte die Liga in einem Statement mit.

+++ Hier der Spielplan in der Übersicht +++

Es sei "die kollektive Absicht gewesen, den aktuellen Spielplan fortzusetzen, wo immer das sicher möglich" ist. Bis heute hätten 92 Prozent aller Profis der Liga sowie Staff-Mitglieder eine, zwei oder sogar drei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten.

Liverpool fordert Leeds, City trifft auf Leicester

Im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Spielplan immer besonders eng getaktet. Alleine am Sonntag, dem Stefanitag, sind neun Spiele geplant. Darunter Liverpool gegen Leeds, Man City gegen Leicester oder Aston Villa gegen Chelsea. Am Montag gastiert Manchester United dann bei Newcastle, ehe es am Dienstag mit der nächsten Runde weitergeht. Eine Abstimmung der Trainer über die mögliche Verschiebung bestimmter Partien am Jahresende sei auf dem Treffen nicht erfolgt, hatten die BBC und Daily Mail zuvor berichtet. Die Klubs wollen antreten, wenn sie mindestens 13 fitte Spieler sowie einen Tormann zur Verfügung haben. In zwei Wochen soll die Corona-Situation und die Auswirkungen auf die Vereine erneut eingeschätzt werden.

Rekord: 90 Corona-Fälle in der Premier League

Die Corona-Pandemie in Großbritannien hatte die Premier League immer mehr in Bedrängnis gebracht. Am Wochenende waren zahlreiche Spiele abgesetzt und verlegt worden: Nur vier der zehn angesetzten Partien der 18. Runde fanden statt. Laut Angaben vom Montag gab es mit 90 Coronafällen (Spieler und Betreuerstab) in der vergangenen Woche einen Rekordwert. Diese waren aus 12.345 Tests herausgefiltert worden.