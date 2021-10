Chelsea mit Zittersieg über Hasenhüttl-Elf

Im Carabao Cup schrammt Southampton unter Trainer Ralph Hasenhüttl an der Sensation vorbei. Gegen den FC Chelsea unterliegt der Underdog dem Champions League Sieger knapp im Elfmeterschießen.

Nach tapferem Kampf der Saints, müssen sich die Underdogs gegen den großen Favoriten aus London doch noch geschlagen geben. Mit breiter Brust begann die Hasenhüttl-Elf auswärts an der Stanford Bridge die "Blues" mächtig nach hinten zu drängen, ehe kurz vor der Pause Kai Havertz für die Führung sorgte (44.).

Offenbar pushte Hasenhüttl seine Elf in der Kabine, denn die "Saints" kamen mit Wut im Bauch aus der Pause. Knapp zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Che Adams der Ausgleich (47.). Die "Blues" kamen in Folge nicht mehr am rot-weißen Bolllwerk vorbei und es ging verdientermaßen ins Elfmeterschießen. Dort konnte die Tuchel-Elf jedoch kalt-schnäuzig ihre Erfahrung nutzen und steht nach 4:3 n.E. im Viertelfinale des Carabao-Cups.