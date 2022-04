Formel-1-Star Hamilton will Chelsea kaufen

Lewis Hamilton und Serena Williams bieten um englischen Top-Klub mit.

Mitten in die große Ferrari-Party -100.000 Fans pilgern am Wochenende zum Heim-GP nach Imola - platzte diese Nachricht: Rekordweltmeister Lewis Hamilton will gemeinsam mit Ex-Tennis-Star Serena Williams den FC Chelsea kaufen.

Wie Sky News berichtet, sind die beiden Sportstars mit jeweils zwölf Millionen Euro an einem Konsortium beteiligt, das den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch als Eigentümer ablösen will. Die englische Regierung entscheidet, wer den Zuschlag erhält. Der Verkaufspreis liegt bei 1,2 Milliarden Euro.