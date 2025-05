Fußball-Hammer: Guardiola holt Klopp-Favorit als Co-Trainer

Nach der Pleiten-Saison greift Pep Guardiola bei Manchester City hart durch - sein ganzer Betreuerstab wurde entlassen, dafür kommt ein Mann, auf den Jürgen Klopp gesetzt hat.

Mit dem Champions-League-Finale am Samstag endet die Saison 2024/2025. Für Manchester City endet die schlechteste Spielzeit, seit Pep Guardiola als Trainer übernommen hat. Kein Titel, erst am letzten Spieltag konnte die Teilnahme in der Königsklasse fixiert werden, bei den Skyblues wird kein Stein am anderen bleiben. Sowohl im Kader als auch im Betreuerstab stehen einige Veränderungen an.

Mit Juanma Lillo, Inigo Dominguez und Carlos Vicens trennt sich Pep von seinen Co-Trainern, die ihn jahrelang begleitet haben und die Erfolge garantiert hatten. Jetzt sucht der Scheich-Klub nach neuen Gesichtern. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sollen zwei Personalien bereits feststehen. Eine Vereinslegende und ein Mann, der ausgerechnet Guardiolas ewigem Rivalen, Jürgen Klopp, bestens bekannt ist.

Klopp weiter auf Trainersuche

Besonders brisant ist der Trainer-Coup von Pep, weil Klopp immer noch auf Trainersuche in Leipzig ist. Die Wunschkandidaten Cesc Fabregas und Oliver Glasner sind für die Bullen nicht zu erreichen. Mit Platz 7 verpassten die Bullen das internationale Geschäft und verloren damit ein wesentliches Argument auf der Suche nach einem neuen Trainer.

Da hätte Ex-Salzburg-Coach Pep Lijnders ein Thema werden können. Der Niederländer begleitete Klopp bei Liverpool als Co-Trainer und hätte beim Leipziger Neustart in einer ähnlichen Rolle anheuern können. Stattdessen zieht es den 42-Jährigen zurück in die Premier League.

Dort wird er mit Kult-Star Kolo Touré gemeinsam Teil des neuen Trainerteams bei Manchester City werden.