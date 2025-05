Sensations-Gerücht um Jürgen Klopp

Der Star-Trainer soll sich mit DIESEM Club einig sein.

Seit Jänner dieses Jahres ist Jürgen Klopp als Global Head of Soccer für Red Bull tätig, nun könnte der ehemalige Liverpool-Coach aber ein überraschendes Comeback als Trainer feiern. Wie die italienische „Stampa“ berichtet, soll sich der 57-Jährige mit der AS Roma einig sein.

Klopp soll schon zugestimmt haben

Dem Bericht zufolge soll Klopp am Sonntagabend, exakt um 22.57 Uhr, Roma-Chef Dan Friedkin sein Ja gegeben haben. Der Deutsche soll die Roma im Sommer übernehmen und damit auch sein Amt bei Red Bull nach wenigen Monaten schon wieder aufgeben.

Bei der Roma ist aktuell Claudio Ranieri Trainer, der 73-Jährige verabschiedet sich nun aber endgültig in die Pension. In der Tabelle liegt der Hauptstadtverein derzeit auf Platz 5, hat aber noch Chancen, sich am letzten Spieltag für die Champions League zu qualifizieren.