Guardiola-Knall bei Manchester City

Der Star-Trainer droht mit seinem Abschied.

Nach einer verkorksten Saison dürfte sich Manchester City nun doch noch für die Champions League qualifizieren. Nach dem 3:1 gegen Bournemouth war Pep Guardiola aber nicht erleichtert, sondern ließ richtig Dampf ab. Der Star-Trainer drohte sogar damit, den Verein zu verlassen.

"Sonst kündige ich"

„Ich habe den Eigentümern gesagt, dass ich keinen großen Kader will. Ich möchte keine fünf, sechs Spieler auf die Tribüne setzen“, so Guardiola, der dann eine knallharte Ansage macht. „Ich will das nicht. Sonst werde ich kündigen.“

© Getty ×

„Wenn sie keinen kleinen Kader machen, werde ich nicht bleiben“, so der Spanier weiter. „Es ist unmöglich für meine Seele, Spieler auf die Tribüne zu setzen.“

Bei City fielen heuer wichtige Spieler (u.a. Rodri) monatelang aus. Intern wurde nun überlegt, den Kader für die nächste Saison breiter aufzustellen. Guardiola sprach sich wiederholt dagegen aus.