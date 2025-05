Das ist wirklich dran am Klopp-Hammer

Jürgen Klopp soll laut „La Stampa“ neuer Trainer der Roma werden.

Laut der Online-Ausgabe der "La Stampa", eine der bekanntesten und größten italienischen Tageszeitungen, soll Jürgen Klopp vor einer spektakulären Rückkehr auf die Trainerbank stehen und neuer Chefcoach der traditionsreichen AS Roma werden. Demnach habe Klopp (57), globaler Fußball-Chef bei Red Bull, dem US-amerikanischen Clubbesitzer Dan Friedkin am Sonntagabend um 22.57 Uhr in einem Telefonat sein "Ja" gegeben. Er würde Nachfolger von Claudio Ranieri (73) werden.

"Roma, habemus mister" (Rom, wir haben einen Trainer) lautete die Überschrift des Textes - in Anspielung an den lateinischen Spruch "Habemus papam" (Wir haben einen Papst). Doch ein Wechsel des früheren Liverpooler und Dortmunder Erfolgscoaches erscheint wenig wahrscheinlich. Nach seinem Abschied von Liverpool im vergangenen Sommer hatte der Deutsche eine Auszeit genommen und erklärt, auf absehbare Zeit nicht mehr als Trainer arbeiten zu wollen. Dann kam sein überraschendes und von zahlreichen Fans heftig kritisiertes Engagement bei Red Bull als Global Head of Soccer. Umso spektakulärer wäre jetzt der schnelle Abschied.

Totaler Blödsinn

Klopp-Berater Marc Kosicke dementierte den Trainer-Hammer gegenüber der BILD aber umgehend. „Totaler Blödsinn. Es wird mittlerweile auch langweilig, andauernd solche Gerüchte kommentieren zu müssen.“

Aktuell soll sich der 57-Jährige in Österreich aufhalten und in der Red-Bull-Zentrale weiter für das Dosen-Imperium arbeiten.