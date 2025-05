Bullen-Boss Jürgen Klopp schießt gegen Ex-Klub Liverpool

Das wird dem ein oder anderen gar nicht schmecken. Aktuell ist er Red Bull-Boss, Jürgen Klopp, doch der Ex-Trainer teilt jetzt munter gegen seine alte Liebe aus.

In Liverpool war er lange der gefragte Held. Er brachte den Traditionsverein zurück in die europäische Spitze, holte die Champions League an die Anfield Road und auch nach vielen Jahren wieder die englische Meisterschaft.

In England ein Volksheld

Sein Nachfolger, Arne Slot, hat es Klopp bereits im ersten Jahr nachgemacht und konnte in seiner Debüt-Saison die Premier League gewinnen. Klopp ist trotzdem in England eigentlich immer noch ein Volksheld.

Liegen dem Deutschen zu Füßen

Die fanatischen Liverpool-Fans verehren ihn und liegen dem Deutschen zu Füßen. Das könnte sich jetzt ändern. Kloppo schießt nämlich scharf gegen die Fans der Reds. „Ich will euch nicht vorschreiben, was ihr zu denken habt. Aber ich kann euch sagen, dass eure Denkweise falsch ist“, so Klopp am Freitagabend bei einer Benefizveranstaltung für die LFC-Stiftung.

„Dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet"

Darum geht es: Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold (26) verlässt den Klub in Richtung Real Madrid und wurde deshalb von den eigenen Fans gnadenlos ausgepfiffen. Das schmeckte Klopp gar nicht. Weiter zeigte sich der Ex-Trainer enttäuscht: „Dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet. Ehrlich gesagt hätte ich in diesem Moment nicht enttäuschter sein können. Das sind nicht wir, zu 100 Prozent nicht.“