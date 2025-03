Haaland auf Krücken: ManCity bangt um Superstar

Der amtierende englische Meister Manchester City kämpfte sich am Sonntag mit einem zitternden 2:1-Sieg beim AFC Bournemouth ins Halbfinale des FA-Cups. Doch der Erfolg war teuer – und könnte sich für die Citizens noch als schwerwiegender Rückschlag entpuppen.

Denn City-Superstar Erling Haaland hatte einen Tag zum Vergessen. Drei Großchancen, darunter ein verschossener Handelfmeter (14.), ließ der Norweger liegen, bevor er in der 49. Minute endlich den erlösenden Ausgleich zum 1:1 erzielte – sein 30. Pflichtspieltor der Saison.

Doch die Freude über Haalands Treffer währte nur kurz: Nach seinem Tor musste der 24-Jährige verletzt vom Platz. Statt sich über den wichtigen Ausgleich zu freuen, machte sich plötzlich große Sorge um den Torgaranten breit. Besonders, als nach dem Spiel ein Video im Internet aufgetaucht ist, das Haaland zeigt, wie er das Stadion auf Krücken und mit einem speziellen Schuh zum Schutz seines schmerzenden linken Fußes verließ.

Guardiola hält sich bedeckt

Der eigentliche Siegtreffer für City fiel durch seinen Ersatz Omar Marmoush, der nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung (63.) zum 2:1 traf. Doch auch dieser Treffer konnte Trainer Pep Guardiola nicht vollständig freuen – die Ungewissheit um Haaland überschattet den Erfolg.

„Ich weiß noch nicht, wie schlimm es ist“, sagte der Spanier nach der Partie und kündigte an, dass die MRT-Untersuchungen in den nächsten Tagen mehr Klarheit bringen würden. Auch der Teamarzt der norwegischen Nationalmannschaft, Ola Sand, blieb vage: „Alle Informationen kommen vom Klub. Was wir wissen, bleibt vertraulich“, erklärte Sand gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK