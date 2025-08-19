"Habe lange geschwiegen": Isak rechnet mit Newcastle ab

Der schwedische Stürmer schießt gegen seinen Arbeitgeber.

Das Tauziehen um Alexander Isak artet in eine Schlammschlacht aus. Wie berichtet, möchte der schwedische Stürmer von Newcastle zum FC Liverpool wechseln. Die Magpies lehnten aber auch ein Rekord-Angebot der Reds (120 Millionen) ab – sehr zum Missfallen des Spielers.

Isak hat nun ein Statement veröffentlicht. „Ich habe lange geschwiegen, während andere gesprochen haben. Dieses Schweigen hat es ermöglicht, dass manche ihre eigene Version der Ereignisse verbreiten konnten – obwohl sie wissen, dass diese nicht widerspiegelt, was hinter verschlossenen Türen tatsächlich gesagt und vereinbart wurde“, so der Schwede.

"Versprechen gebrochen"

Und weiter: „Die Realität ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Klub meine Position schon lange kennt. So zu tun, als ob diese Probleme jetzt erst auftauchten, ist irreführend.“

Die Beziehung zwischen dem Spieler und dem Verein scheint völlig am Boden zu sein. „Wenn Versprechen gebrochen und Vertrauen verloren wird, kann die Beziehung nicht fortgeführt werden. An diesem Punkt stehe ich derzeit – und deshalb ist eine Veränderung im besten Interesse aller, nicht nur in meinem eigenen.“

Ob Isak damit einen Wechsel erzwingen kann, bleibt abzuwarten.