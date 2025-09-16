Amorim vor Rausschmiss bei ManU - übernimmt Glasner?

Oliver Glasner ist offenbar als Nachfolger für den angezählten Manchester-United-Trainer Ruben Amorim im Gespräch.

Laut Tageszeitung "Mirror" droht Amorim nach dem Fehlstart in die Saison (nur 4 Punkte aus 4 Spielen) der Rausschmiss. Zudem dürfte der Portugiese aufgrund seiner Negativ-Bilanz (nur 8 Siege in 31 Pflichtspielen in 10 Monaten als United-Trainer) auch langsam das Vertrauen der Führungsspieler verlieren.

Wie der "Mirror" berichtet, erwarten den Portugiesen jetzt drei Schicksalsspiele: Am Samstag geht's daheim gegen Klub-Weltmeister Chelsea, danach folgen die Auswärtspartie gegen Brentford und die Heim-Begegnung gegen Sunderland. Gelingt in diesen Partien nicht der Turnaround, könnte während der Länderspielpause der Nachfolger für den glücklosen Trainer präsentiert werden.

Glasner heißer Kandidat

Und damit kommt Oliver Glasner ins Spiel. Der Crystal-Palace-Coach befindet sich nämlich unter den vom "Mirror" gehandelten Nachfolge-Kandidaten - neben dem früheren England-Teamchef Gareth Southgate und Mauricio Pochettino, der sich als aktueller US-Headcoach die Heim-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wohl kaum entgehen lassen wird.

Damit scheint es nicht ausgeschlossen, dass am 19. Oktober gegen Liverpool Glasner auf der ManU-Bank sitzt.