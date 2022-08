Hasenhüttl bezwingt den FC Chelsea

Ralph Hasenhüttl und der FC Southampton kommen in der fünften Runde der Premier League zu einem knappen 2:1-Heimerfolg über den FC Chelsea.

Chelsea, in der Champions-League-Gruppenphase Gegner von Red Bull Salzburg, hat in der Fußball-Premier-League die zweite Niederlage erlitten. Die "Blues" mussten sich am Dienstag bei Southampton 1:2 geschlagen geben. Der Club von Englands Südküste, bei dem der Steirer Ralph Hasenhüttl als Trainer fungiert, setzte sich dank Treffer von Romeo Lavia (28.) und Adam Armstrong (45.+1) in der ersten Hälfte durch. Chelsea war zuvor durch Raheem Sterling (23.) 1:0 in Führung gegangen.

Southampton überholte die Londoner in der Tabelle, beide halten bei sieben Punkten aus fünf Spielen. Chelsea hatte zuvor auch das Auswärtsspiel bei Leeds (0:3) verloren.

Dienstag, 30.08.2022



Fulham - Brighton and Hove Albion 2:1 (0:0)



Crystal Palace - Brentford 1:1 (0:0)



Southampton - Chelsea 2:1 (2:1)

Southampton: Trainer Hasenhüttl

Leeds United - Everton 1:1 (0:1)



Mittwoch, 31.08.2022



Bournemouth - Wolverhampton Wanderers 20.30 Uhr



Arsenal - Aston Villa 20.30 Uhr



Manchester City - Nottingham Forest 20.30 Uhr



West Ham - Tottenham Hotspur 20.45 Uhr



Liverpool - Newcastle United 21 Uhr



Donnerstag, 01.09.2022



Leicester City - Manchester United 21 Uhr