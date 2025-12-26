Hochspannung in England vor "falschem" Boxing Day

Auch ohne einen regulären Boxing Day am Stefanitag ist in der englischen Premier League über die Feiertage Betrieb.

Am Samstag (ab 13.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) stehen Manchester City gegen Nottingham Forest alle Spieler zur Verfügung. Zuvor mahnte Star-Coach Pep Guardiola seine Schützlinge über die Feiertage auf ihr Gewicht zu achten, sonst würden sie nicht im Kader stehen. Seine Spieler seien "unglaublich diszipliniert" geblieben, berichtete Guardiola am Tag vor der Partie. Er selbst habe jedoch "vier oder fünf Kilo zugenommen".

Arsenal vor Schlager noch gegen Brighton

City geht mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal in die intensiven anstehenden Wochen. Die Gunners sind am Samstag (ab 16 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) zu Hause gegen Brighton im Einsatz, drei Tage später wartet auf die Elf von Mikel Arteta ein weiterer Heimauftritt gegen den Dritten Aston Villa. Villa hält aktuell bei zehn Pflichtspiel-Erfolgen in Serie. Das Team aus Birmingham ist vor dem Schlager gegen Arsenal noch gegen den Vierten Chelsea gefordert.

Der fünftplatzierte Meister Liverpool trifft am Samstag auf das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton. Gegen die nach 17 Runden bei nur zwei Zählern haltenden Wolves ist ein Sieg für die Reds Pflicht, um die Top drei nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Die Partie gegen Wolverhampton steht auch im Gedenken an den tödlich verunglückten Diogo Jota. Der Portugiese hatte vor seinem Wechsel zu Liverpool für Wolverhampton gespielt.

Jota-Söhne laufen mit Teams ein

Wie Liverpool bekannt gab, werden zwei Söhne des im vergangenen Juli gemeinsam mit seinem Bruder bei einem Autounfall verunglückten Jota (28) vor Anpfiff mit den Mannschaften einlaufen. Liverpool-Trainer Arne Slot schrieb in einer Botschaft an die Fans: "Das Gefühl des Verlustes wird am Samstag natürlich besonders stark sein, da es das erste Mal ist, dass Diogos englische Teams seit seinem tragischen Tod aufeinandertreffen." Jota hinterließ seine Ehefrau Rute Cardoso, die er zehn Tage vor seinem Tod geheiratet hatte, sowie die drei gemeinsamen Kinder. Seine Nummer 20 wird von Liverpool nicht mehr vergeben.

Für Oliver Glasners Crystal Palace steht am Sonntag (ab 17.30 im oe24-LIVE-TICKER) ein Heimspiel gegen Kevin Dansos Tottenham an.

Zuletzt kassierte Palace in der Liga zwei deutliche Niederlagen gegen Leeds bzw. Manchester City mit je drei Toren Unterschied. Als Achter der Tabelle rangiert das Glasner-Team derzeit vier Punkte vor den Spurs, die auf Platz 13 liegen.