Knalleffekt: Englischer Kultklub steht vor dem Aus

Die Spieler drohen bereits öffentlich mit Streik.

Dem in finanziellen Nöten steckenden Fußball-Traditionsclub Sheffield Wednesday droht wenige Tage vor Saisonstart in Englands zweiter Liga Ungemach. Wegen überfälliger und verspäteter Gehaltszahlungen forderten die Profis in einem offenen Brief, "dass diese Situation so schnell wie möglich geklärt wird, damit Entscheidungen wie die, nicht in Burnley zu spielen, vermieden werden." Die Spieler hatten sich vor wenigen Tagen geweigert, bei einem Test gegen Burnley aufzulaufen.

Zuvor hatte der deutsche Trainer Danny Röhl den in Hillsborough beheimateten Club in der Vorbereitung verlassen. Ob das erste Saisonspiel am kommenden Sonntag bei Premier-League-Absteiger Leicester City stattfinden kann, ist fraglich. Im Juni hatte der englische Ligaverband gegen Sheffield Wednesday eine Transfersperre ausgesprochen, da der Club Ablösesummen und Spielergehälter nicht bezahlt haben soll. Einschließlich des laufenden Sommers darf Wednesday in den nächsten drei Wechselperioden kein Geld für Transfers ausgeben, der Club hat jedoch Einspruch eingelegt.