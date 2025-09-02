Alles zu oe24VIP
Donnarumma
© Getty

Transfer-Knall

Last-Minute-Deal fix: Donnarumma wechselt zu Manchester City

02.09.25, 11:56
Teilen

Am Dienstag machte Manchester City es offiziell: Gianluigi Donnarumma hütet künftig das Tor der Citizens. 

Der italienische Stargoalie kommt um kolportierte 35 Millionen Euro von Fußball-Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Wenige Stunden zuvor hatte City den langjährigen Stammkeeper Ederson um 14 Millionen Euro zu Fenerbahce transferiert. Der 26-jährige Donnarumma erhielt beim Klub von Pep Guardiola einen Fünfjahresvertrag und soll rund 15 Millionen Euro im Jahr abcashen. 

PSG lehnte Vertragsverlängerung ab 

Der 26-Jährige war seit 2021 Stammtorhüter in Paris und hatte mit den Franzosen vergangene Saison das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League gewonnen. Doch anschließend konnte man sich nicht auf eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Vertrags einigen. Daraufhin holte PSG Lucas Chevalier von Lille. Im Supercup gegen Tottenham stand Donnarumma nicht mehr im Kader, was als Signal für ein Ende seiner Zeit in Paris galt.

Vor der Saison hatte ManCity bereits Tormann James Trafford von Burnley verpflichtet, der in allen drei Premier-League-Spielen in der Startelf stand, dabei nicht überzeugte und nun das Nachsehen hat. Der 22-Jährige dürfte nach der Ankunft Donnarummas nur noch die Nummer zwei sein. Neben Ederson verlässt auch Manuel Akanji Manchester City. Der 30-jährige Verteidiger ging auf Leihbasis bis Saisonende zu Inter Mailand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

