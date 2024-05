ManCity will gegen Tottenham Tabellenführung übernehmen

In der englischen Fußball-Premier-League könnte Manchester City am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) beim Duell gegen Tottenham Hotspur einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung machen. Die "Citizens" würden bei einem Sieg vor dem finalen Spieltag die Tabellenführung übernehmen.

Somit könnte ausgerechnet Arsenals Erzrivale Tottenham den "Gunners" einen großen Gefallen im Kampf um die erste Meisterschaft seit 2004 tun. "Ich werde der größte Tottenham-Fan aller Zeiten sein", erklärte etwa Arsenal-Spieler Kai Havertz. Die Spurs haben eine gute Bilanz gegen den Serienmeister, von den jüngsten elf Pflichtspielen gingen nur vier verloren.

Seit 21 Partien ungeschlagen

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola erklärte das Problem von den vorangegangenen Partien: "Es ist oft passiert, dass wir wirklich gut gespielt haben und nicht in der Lage waren, ein Tor zu erzielen und zu gewinnen." City ist allerdings seit 21 Premier-League-Spielen ungeschlagen, in den 36 Runden bisher setzte es nur drei Niederlagen. Bei einer erneuten Titelverteidigung würden die "Skyblues" zum vierten Mal in Folge Meister werden, das gelang in der Premier League noch keinem Team. "Wenn wir gegen Tottenham nicht gewinnen, gewinnen wir auch nicht die Premier League", merkte Guardiola aber an.

Tottenham kämpft um Königsklasse

Tottenham hingegen hat noch eine kleine Restchance auf die Champions League. Vor dem Spiel am (heutigen) Montag zwischen Aston Villa und Liverpool liegt das Team von Ange Postecoglou vier Punkte hinter Aston Villa auf Platz fünf, der vierte Rang würde zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen. Am Wochenende gewannen die Spurs gegen Absteiger Burnley 2:1, zuvor haben sie drei Spiele in Folge verloren.

Meisterentscheidung fällt am Sonntag

Eine endgültige Entscheidung im Kampf um den Titel fällt am Sonntag (17.00). Arsenal empfängt den 15. Everton, Manchester City bekommt es mit dem Tabellenneunten West Ham zu tun.