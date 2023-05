ManUnited nach 4:1 gegen Chelsea fix in Champions League

Deutschland erkämpft sich mit 3:1-Sieg gegen Schweiz Halbfinal-Kracher gegen USA Deutschland steht überraschend im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Die deutsche Auswahl setzte sich am Donnerstag in Riga mit 3:1 (1:0,2:1,0:0) gegen die Schweiz durch.