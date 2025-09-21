Martinelli rettet Arsenal 1:1 gegen ManCity

Gabriel Martinelli hat Arsenal mit einem Treffer in der 93. Minute einen 1:1-Heimpunkt gegen Manchester City gerettet. Erling Haaland hatte die Gäste in der 9. Minute in Führung gebracht, doch Arsenal erkämpfte sich in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Im Topspiel der englischen Premier League trennten sich Arsenal und Manchester City mit einem dramatischen 1:1. Erling Haaland brachte die Citizens in der 9. Minute nach einem Konter mit seinem sechsten Saisontor in Führung. Der Norweger startete den Konter in der eigenen Hälfte und traf nach Zuspiel von Tijjani Reijnders ins Eck.

Arsenal drängt vergeblich

Die Gunners drängten über die gesamte Spielzeit auf den Ausgleich und hatten klar mehr Ballbesitz, scheiterten aber lange an ManCitys defensiver Fünferkette und Torhüter Gianluigi Donnarumma. Vor der Pause und nach Wiederbeginn erhöhte Arsenal den Druck, doch der entscheidende Treffer wollte nicht fallen.

Späte Belohnung in der Nachspielzeit

Erst in der 93. Minute gelang Gabriel Martinelli nach einem weiten Chip von Eberechi Eze der fulminante Ausgleich per Heber. Der Treffer sorgte für euphorische Jubelszenen im Emirates Stadium und entzog Manchester City den sicheren Sieg.

Taktisches Meisterstück verpufft

Manchester City blieb im sechsten direkten Pflichtspielduell in Folge sieglos gegen Arsenal. Die Gunners bleiben als erster Verfolger mit zehn Punkten hinter Liverpool (15), während City mit sieben Zählern nur auf Rang neun liegt.