Nottingham Forest distanzierte Manchester City mit 1:0-Sieg

Überraschungsteam mit Erfolg im Rennen um Champions-League-Plätze

Nottingham Forest hat den Vorsprung auf Manchester City mit einem 1:0-Heimsieg im direkten Duell auf vier Punkte ausgebaut. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in der englischen Fußball-Premier-League schoss Callum Hudson-Odoi (83.) das Überraschungsteam am Samstag zum Sieg gegen den weiter schwächelnden Titelverteidiger. Der drittplatzierten Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo gelang damit ein wichtiger Erfolg im Rennen um einen Platz in der Champions League.

Lesen Sie auch Manchester City kann doch noch siegen Der englische Fußball-Meister Manchester City hat nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Serie den erlösenden Befreiungsschlag geschafft.

Für das Starensemble von Trainer Pep Guardiola war es hingegen bereits die neunte Saisonniederlage in der Liga.