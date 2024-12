Manchester City kann doch noch siegen

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Serie den erlösenden Befreiungsschlag geschafft.

Die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola setzte sich am Mittwoch zum Auftakt der 14. Runde in der Premier League gegen Tabellennachbar Nottingham Forest verdient mit 3:0 (2:0) durch. Zuvor hatten die Citizens vier Ligaspiele hintereinander verloren. Spitzenreiter Liverpool kam auswärts gegen Newcastle United nicht über ein 3:3 hinaus.

In Manchester durfte sich die Guardiola-Elf über eine frühe Führung freuen. Bernardo Silva traf in der achten Minute nach Vorlage von Kevin De Bruyne, der erstmals seit Mitte September nach einer langen Verletzungspause wieder in der Startelf stand. Der Titelverteidiger erspielte sich viele Chancen, und wieder sorgte Spielmacher De Bruyne für die Erlösung, indem er freistehend im Strafraum ins linke Eck vollendete (31.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte dessen belgischer Landsmann Jeremy Doku (57.).

Schlagabtausch in Newcastle

Einen härteren Arbeitstag erlebten die Reds bei einem Schlagabtausch in Newcastle. Die Gastgeber gingen durch Alexander Isak (35.) und Anthony Gordon (62.) zweimal in Führung. Die von Arne Slot trainierten Gäste kamen allerdings zweimal zurück und hatten kurz vor Schluss sogar die drei Punkte vor Augen. Curtis Jones (50.) und Mohamed Salah (68., 83.) mit einem Doppelpack brachten Liverpool auf die Siegerstraße, doch der Schweizer Fabian Schär (90.) sorgte nach einem Freistoß für die Punkteteilung, nachdem sich Reds-Tormann Caoimhin Kelleher verschätzt hatte.

Chelsea verteidigte den zweiten Tabellenplatz mit einem souveränen 5:1-Sieg in Southampton. Bei den Gastgebern sah Jack Stephens in der 40. Minute beim Stand von 1:3 nach VAR-Intervention die Rote Karte, nachdem er an den langen Haaren von Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella gezogen hatte. Die Blues liegen nun sieben Punkte hinter Liverpool, Manchester City hat auf Tabellenplatz vier einen Rückstand von neun Zählern.