Evangelos Marinakis
© Getty

Messerattacke!

Nottingham Forest hilft verletzten Fans nach Zug-Angriff

03.11.25, 10:18 | Aktualisiert: 03.11.25, 12:43
Nottingham Forest-Besitzer Evangelos Marinakis hat allen von der Messerattacke in einem Zug betroffenen Fans finanzielle Unterstützung zugesichert. Bei dem Angriff wurden elf Menschen verletzt, darunter ein Saisonkartenbesitzer des Clubs.

Nottingham Forest-Besitzer Evangelos Marinakis hat allen von der Messerattacke in einem Zug betroffenen Fans finanzielle Unterstützung zugesichert. Bei dem Angriff am Samstagabend in Ostengland wurden mindestens elf Menschen verletzt. Laut britischen Medien handelt es sich bei einem Schwerverletzten um einen Saisonkartenbesitzer des Clubs.

Fans nach Heimspiel im Zug

Der Club bestätigte, dass sich nach dem 2:2-Heimspiel gegen Manchester United zahlreiche Fans in dem Zug befanden, der im Bahnhof Huntingdon gestoppt wurde. Als Tatverdächtiger wird ein 32-jähriger Brite geführt. Nottingham Forest gastiert am Donnerstag in der Europa League bei Sturm Graz.

Marinakis verspricht Hilfe

"Jeder bei Nottingham Forest ist schockiert und tieftraurig darüber, was passiert ist", sagte der griechische Reeder. "Die Courage und Selbstlosigkeit, die unsere Fans in diesem Zug gezeigt haben, zeigt die größte Menschlichkeit." Der Club werde sicherstellen, dass jeder betroffene Anhänger Zugang zur bestmöglichen medizinischen Versorgung erhalte.

