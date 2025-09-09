Alles zu oe24VIP
Jose Mourinho
© Getty

Fußball

Englischer Kult-Klub schmeißt Trainer raus: Kommt jetzt Mourinho?

09.09.25, 03:08 | Aktualisiert: 09.09.25, 06:34
Der englische Fußball-Premier-League-Club Nottingham Forest hat sich "wegen jüngster Umstände" von Cheftrainer Nuno Espirito Santo getrennt. 

Das gab der Club am Dienstag bekannt. Der 51-Jährige war im Dezember 2023 zum Meistercup-Sieger 1979 und 1980 gekommen, hatte die Liga gehalten und den Club 2024/25 auf Rang sieben sowie in die Europa League geführt.

Club-Besitzer Evangelos Marinakis 

Zuletzt hatte der Portugiese eingeräumt, dass die Beziehung zu Club-Besitzer Evangelos Marinakis zerbrochen sei.

Gegen Vizemeister Arsenal 

Der Vertrag von Espirito Santo war erst im Juni bis 2028 verlängert worden. In der Meisterschaft ist Nottingham nach drei Runden mit vier Punkten Zehnter, am Samstag geht es auswärts gegen Vizemeister Arsenal.

Neuanfang in England? 

Star-Trainer Jose Mourinho war erst kürzlich vom türkischen Spitzenklub Fenerbahce entlassen worden. Er hatte mit dem Verein aus Istanbul die Quali für die Champions League verpasst. Der Portugiese war immer wieder mit Nottingham in Verbindung gebracht worden. Jetzt ist der Weg tatsächlich frei und der Deal könnte klappen.

