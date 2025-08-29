Nach Fenerbahce-Aus: Mourinho vor Blitz-Comeback in England

José Mourinho ist noch nicht einmal 24 Stunden seinen Job bei Fenerbahçe los und könnte aus Istanbul direkt auf die nächste Trainerbank wechseln.

Nach dem bitteren Aus in der Champions League und einigen Eklats wurde José Mourinho am Freitag bei Fenerbahçe Istanbul freigestellt. Der Star-Trainer war gerade einmal ein Jahr in der Türkei und konnte die Erwartungen der Verantwortlichen dort nicht erfüllen.

In seiner ruhmreichen Laufbahn als Trainer war "The Special One" schon bei Benfica Lissabon (2000), União Leiria (2001-2002), dem FC Porto (2004-2007), mit dem er sensationell die Champions League gewinnen konnte, Chelsea (2004-2007 & 2013-2015), Inter Mailand (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Manchester United (2016-2018), Tottenham (2019-2021) und AS Roma (2021-2024) hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

© Getty

Zwei Mal die Champions League, zwei Mal die Europa League und einmal die Conference League, damit ist er der einzige Trainer, der alle drei europäischen Pokale in die Höhe stemmen konnte. Dazu kommen Meistertitel in Portugal, England, Italien und Spanien, einzig der große Coup in der Türkei ist ausgeblieben.

Mourinho vor Rückkehr nach England

Nun könnte er in das Land seiner größten Erfolge zurückkehren, denn direkt nach seiner Entlassung kursieren schon mehrere Vereine, die den Portugiesen lieber früher als später unter Vertrag nehmen wollen.

Vor allem vier Vereine aus der Premier League sollen nun ihre Fühler schon nach Mourinho ausstrecken. Der überraschendste Kandidat wäre Nottingham Forest. Mit dem exzentrischen Besitzer Evangelos Marinakis würde sich eine explosive Mischung ergeben. Der Grieche ist für seine Skandale bekannt (oe24 berichtete). Er soll auch mit der Arbeit von Erfolgs-Coach Nuno Espírito Santo, der den Verein aus der zweiten Liga bis nach Europa führte, unzufrieden sein.

© getty

Der Landsmann von Mourinho soll mittlerweile kurz vor dem Aus stehen. Doch ein anderer Verein soll der absolute Top-Favorit auf die Verpflichtung von Mourinho sein. Damit würde der Portugiese auch nach London zurückkehren. Denn Graham Potter steht nach einem Katastrophenstart mit West Ham vor dem Aus. Noch dazu wäre der Traditionsverein ein Umfeld, das Mourinho noch nicht kennt.

Coacht Mourinho bald ÖFB-Star?

Ebenso Neuland wäre Wolverhampton. Die Wanderers, bei denen Saša Kalajdžić unlängst sein Comeback feierte, stehen auch noch ohne Punkt in der Saison da und haben in jüngerer Vergangenheit öfters auf Portugiesen gesetzt, weil seit 2016 Spieleragent Jorge Mendes mit einer chinesischen Investorengruppe den Verein übernahm. Noch dazu ist Mendes auch der Berater von Mourinho.

© Getty

Und noch ein weiterer portugiesischer Trainer sitzt derzeit am Schleuderstuhl. Rúben Amorim kommt bei Manchester United nicht in Fahrt und sprach zuletzt auch offen darüber, dass er darüber öfters nachdenke, den Hut zu ziehen. Ob Mourinho aber tatsächlich nach Old Trafford zurückkehren würde, ist mehr als ungewiss.