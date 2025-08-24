Alles zu oe24VIP
Jose Mourinho
© Getty

England-Comeback

Hammer-Gerücht um José Mourinho (62)

24.08.25, 11:10
Der portugiesische Star-Trainer könnte nach England zurückkehren. 

Derzeit ist José Mourinho noch Trainer von Fenerbahce Istanbul, immer wieder wird der portugiesische Star-Trainer aber mit Klubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht. Dieses Mal scheint es dabei konkret zu werden.


Wie die britische „Sun“ berichtet, steht der 62-Jährige bei Nottingham Forest hoch im Kurs. Beim Überraschungsteam der vergangenen Saison steht Trainer Espírito Santo nach Streitereien mit Eigentümer Evangelos Marinakis offenbar unmittelbar vor dem Aus und soll durch Mourinho ersetzt werden.

Espírito Santo
© Getty

Laut Sun gibt es neben Mourinho aber noch zwei weitere heiße Kandidaten. So sollen auch Ex-Tottenham-Trainer Ange Postecoglou und Celtic-Coach Brendan Rodgers bei Nottingham im Gespräch sein.

