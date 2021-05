'Party-Pep' wird zu Hit im Netz

Bei der Meisterfeier von Manchester City hat sich der sonst so besonnene Pep Guardiola einmal so richtig gehen lassen.

Nachdem der englische Meistertitel fixiert wurde, hatte der sonst so kühle Taktikfuchs Pep Guardiola allen Grund einmal so richtig feiern zu können. Das große Ziel Champions-League-Titel steht zwar noch bevor, aber bis zum Finale gegen Chelsea am 29. Mai ist ja noch ein wenig Zeit.

Ever wanted to hear Pep Guardiola sing ‘Don’t Look Back in Anger’ by Oasis while puffing on a cigar? Well, enjoy. ????



Incredible stuff. ????



Man muss die Feste feiern wie sie fallen und so zeigt sich Pep, locker und gelöst wie nie, zigarrerauchend und singend in einem Video von der City-Meisterparty. Der Song "Don't look back in anger" ist nicht zufällig gewählt, Oasis-Frontman Liam Gallagher ist leidenschaftlicher City-Fan.