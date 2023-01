Porno-Panne bei Premier-League-Show

Während der BBC-Live-Sendung waren plötzlich laute Porno-Geräusche im Studio zu hören.

Während einer BBC-Live-Sendung zum FA-Cup-Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool kam es zu einer peinlichen Panne: Als TV-Experte Gary Lineker mit seinen Gästen Paul Ince und Danny Murphy das Spiel kommentieren möchte, sind plötzlich laute Pornogeräusche im Studio zu hören.

Nahhhh porn noises on bbc 1, has to be the greatest tv moment of 2023 so far ???????? pic.twitter.com/U6jR0VtvOf — ᴛᴀsʜᴀ ʟᴏᴜɪsᴇ | - ???? (@eds_afterglow) January 17, 2023

So sind die Geräusche deutlich im Hintergrund zu hören, als Lineker etwa den ehemaligen britischen Nationalteamspieler Alan Shearer für eine Analyse vor dem Spiel ankündigt. "Ich weiß nicht, wer diesen Lärm macht, aber Alan Shearer ist in der Kommentatoren-Box", lässt sich der TV-Experte nicht vom lauten Stöhnen beirren.

Someone’s playing sex porn nosies in the stands and the bbc can’t do nothing to stop it ???????????????????????? they are just carrying on like it ain’t happening #BBCFootball #WOLLIV pic.twitter.com/hP2PQPWLRR — Michael (@whatmbtweeted) January 17, 2023

Lineker nimmt es mit Humor

Lineker muss angesichts der Panne lachen und bleibt souverän: "Es ist heiß in diesem Studio, es ist auch laut, ich bin mir nicht sicher, ob jemand etwas auf jemandes Telefon sendet", erklärt er den TV-Zuschauern, bevor er mit den Analysen des FA-Cup-Spiels weitermacht.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. ???????????? pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) January 17, 2023

Wer für diese TV-Sabotage verantwortlich ist, ist noch unklar. Allerdings wurden ein Handy gefunden, das für die Porno-Geräusche verantwortlich gewesen sein dürfte. ""Wir haben das auf der Rückseite des Sets aufgeklebt gefunden", berichtet der ehemalige Fußball-Profi, TV-Experte Lineker, via Twitter.