Remis im Spitzenspiel Liverpool gegen Arsenal

Das Spitzenspiel in der Fußball-Premier-League zwischen Liverpool und Arsenal London hat keinen Sieger hervorgebracht.

Die Partie an der Anfield Road zwischen dem Zweiten und dem Tabellenführer endete am Samstagabend 1:1. Damit bleiben die "Gunners" mit 40 Punkten Erster - je einen Zähler vor den Reds sowie Aston Villa. Manchester United rutschte indes vor Weihnachten durch eine 0:2-Niederlage bei West Ham United noch tiefer in die Krise.

Innenverteidiger Gabriel Magalhaes brachte in Liverpool die Gäste aus London bereits früh mit einem Kopfballtreffer in Führung (4.). Kurz darauf übersahen sowohl Schiedsrichter Chris Kavanagh als auch der VAR ein klares Handspiel von Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard im eigenen Strafraum. "Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter das sehen kann. Wenn er es sich aber anschaut, weiß ich nicht, wie man sagen kann, dass es kein Elfmeter ist", kritisierte LFC-Coach Jürgen Klopp.

Den Ausgleich schaffte Liverpool trotzdem noch vor der Pause durch Mohamed Salah mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck (29.). Eine kuriose wie folgenschwere Szene lieferten Kostas Tsimikas und Klopp, der Grieche ging nach einem Zweikampf an der Seitenlinie zu Boden und räumte seinen Trainer ab. Tsimikas verletzte sich dabei und fällt nun länger aus (35.). "Das Schlüsselbein ist definitiv gebrochen", erklärte Klopp nach dem Match.

In der zweiten Hälfte drückten zunächst die Gastgeber. Trent Alexander-Arnold vergab die Riesenchance zum Sieg für Liverpool, als er im Konter frei vor dem Tor nur die Latte traf (73.). Danach blieb das "Gipfeltreffen" ausgeglichen. Am 7. Jänner treffen beide Teams schon wieder aufeinander, diesmal in London und im FA-Cup.

Tief in der Krise steckt indes Manchester United nach dem bereits vierten Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg und ohne eigenes Tor. Jarrod Bowen schoss die "Hammers" in der 72. Minute in Führung, als er einen Abpraller im Netz unterbrachte. Mohammed Kudus entschied die Partie sechs Minuten später per Flachschuss nach einem Ballverlust im Spielaufbau bei Manchester.

Im Anschluss sagte Trainer Erik ten Hag, er habe das Gefühl gehabt, dass seine Mannschaft das Spiel vor dem Gegentreffer kontrolliert habe. "Wir haben West Ham United nichts geschenkt und drei gute Chancen kreiert, die wir nicht genutzt haben", erklärte der Niederländer. Seiner Mannschaft traue er nach wie vor zu, das Schicksal von United zu wenden. "Wir haben Spieler, die es können", sagte Ten Hag.

Tottenham Hotspur beendete mit 2:1-Heimsieg den Lauf von Everton, das zuvor im Dezember nur Siege gesammelt hatte. Richarlison in der 9. Minute und Son Heung-Min in der 18. Minute sorgten in einem temporeichen und unterhaltsamen Spiel früh für einen Vorsprung der Heimmannschaft. André Gomes brachte Everton spät, konkret in der 82. Minute, näher heran, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Die "Spurs" sind nun vier Zähler hinter Arsenal Vierter. Der 2:0-Auswärtssieg Burnleys bei Fulham war unterdessen die erste Premier-League-Partie, die von einer Frau - von Schiedsrichterin Rebecca Welch - geleitet wurde.