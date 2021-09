Ronaldo: Das "Happy-End"-Foto des Jahres

Ronaldos filmreife Transfer-Saga hat nun ein Happy End - Hier posiert Cristiano zum ersten Mal nach seiner Rückkehr im Trikot von Herzensklub Manchester United.

"Welcome Home Cristiano" - So hieß Manchester United seinen verlorenen Sohn Cristiano Ronaldo willkommen. Der Portugiese wechselte von Juventus Turin zu seiner alten Liebe Manchester United. Zu dem Klub bei dem er "groß" geworden ist, wo er zu einem Superstar reifte. Für die Fans der "Red Devils" geht ein Traum in Erfüllung. Sie haben ihren "CR7" zurück!

Nun gibt es erste Fotos vom Fußball-Star im neuen United-Trikot:

Mit einem strahlend weißen Lächeln präsentiert der 36-Jährige stolz das Vereinswappen. Ronaldo wieder in Rot! Nur bei der Rückennummer sind noch ein paar Fragen offen. Denn eigentlich trägt Stürmer Edinson Cavani momentan die Nummer 7. Eigentlich. Es scheint so gut wie sicher, dass ManUnited dem heimgekehrten Superstar „seine“ 7 gibt, die inzwischen ja zu seinem Markenzeichen geworden ist.

Und klar ist auch: Das Ronaldo-Jersey wird bestimmt der absolute Verkaufsschlager.