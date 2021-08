Ronaldo hat seinen Spind schon geräumt

In den letzten Tagen vor dem Transferfenster bahnt sich ein Blockbuster-Wechsel an.

Das Gerücht um Cristiano Ronaldos bevorstehenden Wechsel zu Manchester City nimmt weiter an Fahrt auf! Die spanische "AS" ist sich sicher, dass der Superstar die "Alte Dame" in Richtung England verlassen wird. Transferexperte Fabrizio Romano weiß offenbar brisante Details und berichtet, dass sich "CR7" bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet und ihnen seinen Wechsel mitgeteilt haben soll. „Sky Sport Italia“ geht einen Schritt weiter und vermeldet, dass Ronaldo bereits seinen Spind in der Umkleidekabine geräumt habe.

Lediglich eine Einigung zwischen den beiden Vereinen steht noch aus. Demnach erwartet Italiens Fußball-Rekordmeister ein Angebot für den 36-jährigen Offensivspieler. Die Italiener fordern eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro. Ronaldo war 2018 für mehr als 100 Mio. Euro von Real Madrid in die Serie A gewechselt.

Juve angeblich stinksauer

Am Donnerstag hatte sich dessen Berater Jorge Mendes mit Clubvertretern getroffen. Wochen zuvor hatte der Star-Agent seinen berühmten Klienten bei ManCity angeboten. Daher sind die Offiziellen von Juventus Turin laut italienischen Medienberichten ziemlich wütend auf den Strippenzieher. Laut einem Bericht der italienischen Zeitung „Tuttosport“ haben sie dem Portugiesen gesagt: „Wir mögen das Spiel nicht, das du spielst.“

Die Italiener wollten Ronaldo eigentlich behalten, aber Ronaldo hätte auf seinen Wechsel auf die Insel gepocht. Und das, obwohl der Star-Stürmer von 2003 bis 2009 bei Citys Erzrivalen Manchester United spielte.

Rooney glaubt nicht an Wechsel

Ex-United-Kollege Wayne Rooney schmeckt der eventuelle Wechsel zu den Citizens gar nicht!

„Es ist interessant, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass jemand mit Cristianos Erbe zu City gehen wird. (...) Jeder weiß, dass ich niemals für Liverpool oder Manchester City spielen könnte. Das ist offensichtlich, aber jeder ist wie er ist“, sagte der Engländer zu „talkSport“.

Sowohl Juve als auch City sollen daran interessiert sein, den Wechsel so schnell wie möglich perfekt zu machen. Die Italiener bemühen sich demnach bereits um einen Ersatz für den Offensiv-Star. Als mögliche Kandidaten gelten Gabriel Jesus (Manchester City), Moise Kean (Everton) und der Argentinier Mauro Icardi (PSG).