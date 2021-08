ManCity bietet Ronaldo Mega-Summe

Die weiterhin unsichere Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo bringt die Gerüchteküche zum Brodeln.

Was geschieht mit Cristiano Ronaldo? Bleibt er bei Juventus? Oder geht er etwa doch noch? Selbst eine Medienschelte des portugiesischen Superstars lässt die Spekulationen über seine Zukunft nicht verstummen.

Nun flattert ein brisantes Gerücht um den 36-Jährigen herein. Dem gut informierten Journalisten Gianluca Di Marzio zufolge soll Premier-League-Gigant Manchester City dem Torjäger ein Mega-Angebot vorgelegt haben. Laut dem Bericht bietet der amtierende englische Meister Ronaldo einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von 230 000 Pfund (rund 270 000 Euro) pro Woche. Das ergibt im Monat eine Summe von etwas mehr als eine Million, auf das ganze Jahr gerechnet, würde der Portugiese gute 12 Mio. Euro einstreichen.

Kurioses Detail: ManCity hinterließ zwar das Angebot bei Ronaldo. Bei der Ablöse für den treffsicheren Stürmer sträuben sich die "Citizens" aber offenbar. Dabei endet der Vertrag des Nationalspielers bei Juventus erst 2022.

Real-Gerüchte eine "Respektlosigkeit"

Auch eine Rückkehr zu Real Madrid wurde von den Medien ins Spiel gebracht. Für Ronaldo ein anstandsloser Irrsinn, wie er auf Insatgram verlauten ließ: „Größer als die Respektlosigkeit mir gegenüber als Mensch und Spieler ist die leichtfertige Art und Weise, in der über meine Zukunft in den Medien berichtet wird. Es ist respektlos gegenüber allen Vereinen, die an diesen Gerüchten beteiligt sind, sowie gegenüber ihren Spielern und Mitarbeitern.“

Erst vor wenigen Tagen verkündete Juve-Coach Massimiliano Allegri: „Cristiano hat mir gesagt, dass er bleibt.“

ManCity: Kane-Wechsel gescheitert

Die italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“ schreibt, dass Ronaldos Berater Jorge Mendes allerdings am Mittwoch mit einem Privatflugzeug nach Turin geflogen sei. Gemeinsam mit seinem Spieler habe er sich in dessen Haus zurückgezogen, Kontakt zu Juve soll (noch) nicht aufgenommen worden sein.

Die Frage bleibt also noch offen, ob Star-Coach Pep Guardiola einen Stürmer mit Weltklasse-Format bekommt. City scheiterte jüngst beim Versuch England-Kapitän Harry Kane von Liga-Konkurrent Tottenham loszueisen. Bis 31. August hat man noch Zeit - dann schließt das Sommer-Transferfenster.