Wechseltheater um Harry Kane beendet

England-Kapitän Harry Kane bleibt (vorerst) bei Tottenham Hotspur. Das stellte der Stürmer, der seit Monaten vom englischen Fußball-Meister Manchester City umworben wird, am Mittwoch auf Twitter klar. "Ich bleibe diesen Sommer bei Tottenham und werde mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, mit der Mannschaft Erfolg zu haben", schrieb der 28-Jährige, dessen Vertrag in London noch bis zum Sommer 2024 läuft.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ????⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1