Salah-Hammer beim FC Liverpool

Die Entscheidung um den ägyptischen Superstar ist gefallen.

Mo Salah ist zwar bereits 32 Jahre alt, befindet sich aktuell aber wohl in der Form seines Lebens. In der aktuellen Spielzeit kommt der Ägypter bereits auf 32 Treffer und hat damit maßgeblichen Anteil an Liverpools Erfolgslauf.

Die Zukunft des Superstars war hingegen lange unklar – Salahs Vertrag läuft im Sommer aus. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hat man sich nun aber auf eine Verlängerung geeinigt.

Aufatmen bei Reds

Nicht nur Salah wird wohl in Liverpool bleiben, auch Abwehrchef Virgil van Dijk soll seinen Vertrag verlängern. Abschied nehmen heißt es hingegen von Trent Alexander-Arnold. Der Liverpool-Eigenbauspieler wird im Sommer zu Real Madrid wechseln.