So sieht Pep Guardiola nicht mehr aus

Der Star-Trainer macht einen auf Ted Lasso.

Nach der völlig verkorksten letzten Saison will Pep Guardiola mit Manchester City jetzt wieder voll angreifen. Wenige Wochen vor Beginn der neuen Spielzeit überrascht der Star-Trainer dabei mit einem völlig neuen Look – und erinnert dabei an Ted Lasso aus der gleichnamigen Serie.

In seiner Heimat Barcelona wurde Guardiola statt seines typischen Vollbarts mit einem Schnurrbart gesichtet.

Die City-Fans sind vom neuen Look ihres Trainers begeistert. „Die Liga ist nicht bereit für einen Josep Guardiola mit Schnurrbart“, schreibt etwa ein User.