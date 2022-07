Vergewaltigung: Neue schwere Vorwürfe gegen Premier-League-Star

Ein 29-jähriger Nationalspieler wurde in London festgenommen. Nun wurden neue Vorwürfe bekannt.

Was als Traum-Urlaub am Mittelmeer begann, endete für eine junge Engländerin im totalen Horror. Wie die namentlich nicht genannte Frau Scotland Yard berichtete, soll sie im Juni von einem Premier-League-Star, der auch für seine Nationalmannschaft bei der WM in Katar spielen soll, vergewaltigt worden sein.

Weitere Fälle werden bekannt

Nach intensiven Ermittlungen schlug eine Spezial-Einheit schließlich zu. Um drei Uhr früh klickten für den schlafenden Star in seiner Nobel-Villa im Londoner Vorort Barnet die Handschellen. Wie die Zeitung "The Sun" berichtet, wurde der verdächtigte Sportler 15 Stunden lang von den Polizisten verhört und dann gegen eine Kaution wieder freigelassen.

Nun wurden neue schwere Vorwürfe gegen den nicht namentlich genannten Spieler bekannt. So steht der Nationalspieler im Verdacht, bereits im April und Juni 2021 Frauen vergewaltigt zu haben. Die Ermittlungen laufen.