Verjagt Tuchel seine Star-Stürmer?

Das Verhältnis zwischen Coach Thomas Tuchel und Teilen seiner Mannschaft ist wohl angekratzt.

Champions-League-Sieger, Welttrainer des Jahres... Seitdem Thomas Tuchel den FC Chelsea Ende Jänner des letzten Jahres übernommen hatte, ging es für den Deutschen und sein Team steil bergauf. Doch wie britische Medien nun berichten, trügt der Schein bei den "Blues". Im Hintergrund sollen einige Spieler unzufrieden sein. Laut „The Athletic“ kommen vor allem Chelseas Stürmer nicht mit Tuchels energischer und perfektionistischer Art zurecht.

Zahlreiche Wutanfälle in der Kabine und an der Seitenlinie bewirken, dass Lukaku und Co. weniger risikobereit sind, um sich dadurch möglicher Kritik zu entziehen. Ebenso sehen die Profis die häufige Rotation im Sturm als Problem. So haben die Stürmer kaum Chancen, sich mit ihren Nebenleuten einzuspielen.

Lukaku kritisierte Tuchel in Interview

Als bislang einziger Torjäger äußerte sich Romelu Lukaku über seinen Trainer. Der Belgier hatte im vergangenen Dezember in einem Interview mit "Sky Italia" für Aufsehen gesorgt und dabei Tuchels taktische Ansätze hinterfragt. Lukaku zahlte den Preis dafür, musste ein Spiel auf der Tribüne sitzen.

Flügelspieler Hakim Zyiech, der immer wieder zwischen Tribüne, Bank und dem Spielfeld pendelt, zeigte bei seinem Jubel nach seinem Treffer beim 1:1 gegen Brighton Anfang des Monats kaum eine Emotion, wollte damit ein Zeichen seines Protests zeigen. Nicht unverständlich, dass der Marokkaner seit geraumer Zeit mit einigen Klubs in Verbindung gebracht wird.



Doch dies ist wohl nicht ein Einzelfall. Laut des Berichts gibt es einige Spieler in Tuchels Kader, die bald das Weite suchen könnten.